Yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çelikörs'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Polis soruşturma başlattı.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 8. kattaki dairede yaşayan Orhan Çelikörs ile eşi Mesude Çelikörs (72) mahsur kaldı.

Kaynak: DHA

Karamürsel, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yatalak hasta alevlerin arasında can verdi! Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

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