Yatalak hasta alevlerin arasında can verdi! Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
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Yatalak hasta alevlerin arasında can verdi! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

27.12.2022 21:12

Kocaeli Karamürsel'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken dumandan etkilenen 72 yaşındaki eşi Mesude Çelikörs ise tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 8. kattaki dairede yaşayan Orhan Çelikörs ile eşi Mesude Çelikörs (72) mahsur kaldı.

Yangında yatalak hasta öldü, eşi yaralandı

APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yatalak hasta öldü, eşi yaralandı

YATALAK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çelikörs'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis soruşturma başlattı.

Yangında yatalak hasta öldü, eşi yaralandı
Kaynak: DHA
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Karamürsel, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatalak hasta alevlerin arasında can verdi! Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

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