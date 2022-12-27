Yatalak hasta alevlerin arasında can verdi! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 8. kattaki dairede yaşayan Orhan Çelikörs ile eşi Mesude Çelikörs (72) mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çelikörs'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis soruşturma başlattı.
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