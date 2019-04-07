Yangında Yavruları Ölen Köpeğin Hüznü

Adıyaman
'da bir süt çiftliğinde çıkan yangında 4 köpek yavrusu telef olurken, yavrularını kaybeden köpeğin duygusal tavırları ise dikkati çekti.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı merkeze bağlı Bozhöyük Köyü'ndeki Bahattin İkier'e ait süt çiftliğinin yem depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 kepçe, 1 vidanjör ve 5 arazözle yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, çiftlikteki 4 köpek yavrusu telef oldu, maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında çiftlik sahibi İkier, hayvanlarını kontrol ederken "Havr" isimli kangal cins köpeğini bulamadı. Çevrede arama yapan İkier, "Havr"ın çiftliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta yangını izlediğini fark etti. Köpeğini çiftliğe götürmek isteyen İkier'e direnen köpeğin telef olan yavru köpeklerin annesi olduğunu bildirildi.
Yangın sırasında "havr" isimli köpeğin duygusal hareketleri ve zaman zaman gözlerinin yaşardığı görüldü. Çiftlik
sahibinin oğlu Osman İkier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin yangının ardından çiftlikten kaçtığını söyledi.
Yangında "Havr"ın 4 yavrusunun da telef olduğunu anlatan İkier, "Köpeğimizin yavruları telef oldu ama şükürler olsun köpeğimiz bize kaldı. Havr, her zaman çok neşeli bir köpekti. Şimdi ise çok ürkek ve duygusal. Fabrikada bulamayınca çok korktuk kendisini ama Havr, yangını izliyormuş. Yangın sırasında kendisini çiftliğe götürmek istedim ama gelmedi. Saatlerce uzaktan fabrikayı izlemek istedi."
Adıyaman Belediyesi İtfaiye
Müdürü Ahmet Çelik
ise yangının 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.