Son Dakika Haberleri: Yangında Yüzünü Elyaf Yastıkla Kapattı, Vücudunun Yüzde 45'i Yandı

Yangında Yüzünü Elyaf Yastıkla Kapattı, Vücudunun Yüzde 45'i Yandı

1 saat önce

Antalya'da evlerinde çıkan yangında yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen 2.5 yaşındaki Aras Ayık'ın yüzü başta olmak üzere vücudunun yüzde 45'i yandı.

Yangında Yüzünü Elyaf Yastıkla Kapattı, Vücudunun Yüzde 45'i Yandı, System.String[]
Antalya'da evlerinde çıkan yangında yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen 2.5 yaşındaki Aras Ayık'ın yüzü başta olmak üzere vücudunun yüzde 45'i yandı.

3 çocuklu Ayık ailesinin evinde 4 Aralık 2018 tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babanın olmadığı evde alevleri gören komşular içeriye girerek 1 ve 4 yaşında olan çocukları kurtardı. Bu sırada korkarak odada saklanan Aras Ayık ise alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı. Elyaf yastığın alev alması sonucu yüzü yanan Aras Ayık, çığlıklarının duyulması üzerine komşular tarafından alevler arasından çıkarıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Antalya'daki ilk müdahalesinden sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras Ayık'ın vücudunun yüzde 45'inin yandığı tespit edildi. Yangın sırasında oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde ve solunum yollarında da sıkıntı yaşayan Aras Ayık, 4 ameliyat geçirdi. Doktorlar tedavisi süren, yüzü ve vücudu sargı beziyle sarılan Aras'ın iyileşmesi için çaba harcıyorlar.

'BEYİN VE DESTEK TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Aras'ın oldukça kötü bir durumda hastaneye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:  

"Aras oldukça kötü durumda geldi. Solunum yolu yanığı ve vücudunun yüzde 45'i yanmıştı. Bunlar ileri derecede yanıklardı. Erken dönemde mevcut destek tedavisini yaptık. Yanık alanlarını pansuman yaptık. Tekrar eden ameliyatlar gerekiyor. Ne yazık ki kapalı alan yanıkları solunum yollarında da yanıklar meydana gelmiş. Vücudu müsaade ettikçe bunları yapıyoruz. Yangın sırasında oksijensiz kalmış, onunla ilgili beyin ve destek tedavisi hala sürüyor."

EV KAZALARINA KARŞI UYARI

Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, ev kazalarının çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerine değinerek ailelere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Azılı, "Yanık olayları, ev kazalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Evimiz kendimizi en güvenli olarak düşündüğümüz yer. Sıcak su yanıkları en sık gelen vaka. Çocuklarımızı sıcak sudan koruyabilmemiz gerekiyor. Sıcak su ısıtıcılarının kordonundan çekip üstlerine kaynar su dökülebiliyor. Çocukların cilt altı çok ince olduğu için yanıklar daha derin ve risk oluşturuyor. Yanık yanında enfeksiyon riskini ortaya koyuyor. Ev kazalarını olabildiğince önlemek gerekiyor. Çocuğu çocuğa emanet etmemek gerekiyor. Onları kimseye emanet etmemek gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aras'tan detay

-Müjdem Hoca ile röp.

-Detay

-Aras'ın daha önceki resmi

Haber: Nursima ÖZONUR-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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