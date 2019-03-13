Son Dakika Haberleri: Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı

Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı

10 dakika önce

– Pazar günü çıkan yanında büyük zarar gören İtalyan kargo gemisi 'Grande America', Fransa'nın Atlantik açıklarında battı.

Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı, System.String[]
– Pazar günü çıkan yanında büyük zarar gören İtalyan kargo gemisi 'Grande America', Fransa'nın Atlantik açıklarında battı.

27 mürettebatı dün akşam saatlerinde kurtarılan gemi Hamburg'dan Kazablanka'ya gidiyordu. Gemide 213 metre uzunluğundaki gemide Pazar günü çıkan yangın kontrol altına alınamayınca mürettebat tahliye edilmişti.

Fransa Çevre Bakanlığı, yangın sırasında büyük zarar gören geminin 4 bin 600 metre derine battığını; gemiden çevre yayılacak kirliliğe karşı tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer gemideki yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Fransa, Dünya
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