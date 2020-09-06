Yangında zarar gören ormanlık alan böyle görüntülendi - Son Dakika

Yangında zarar gören ormanlık alan böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangınında zarar gören orman alanı drone ile görüntülendi.

Yangın, dün Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangına hava aracı ve arazöz müdahalede bulunurken soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Yangında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.