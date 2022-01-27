Üye Girişi
Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı - Son Dakika

Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı

27.01.2022 20:34

Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldıAKSARAY Aksaray'da 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenen genci komşuları kurtarırken, annesi markete ekmek almaya giden 2 çocuk da son anda...

Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı

Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı

AKSARAY Aksaray'da 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenen genci komşuları kurtarırken, annesi markete ekmek almaya giden 2 çocuk da son anda annesinin gelmesiyle daireden çıkarıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1653 Sokak Ümmü Gülsüm Ertuğrul Apartmanının zemin katında bulunan dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erdem K.'nin yalnız yaşadığı dairenin mutfağındaki ocakta yangın çıktı. Yangın ocağın üzerinde ve çevresinde bulunan dolaplara sıçradı. Kısa sürede alevler içinde kalan mutfakta yangına müdahale etmek isteyen Erdem K. yoğun dumandan zehirlendi. Bu sırada çığlık sesleri duyan apartman sakinleri yangını fark ederek Erdem K.'nın bulunduğu daireye girmek istedi. Kapısı kapalı olan dairenin güçlükle kapısını açabilen Erdem K. kapı önüne düştü. Komşuları Erdem K.'yi hemen apartman kapısının önüne çıkarttı. Komşuların bir kısmı üşümesin diye Erdem K.'nin üzerine battaniye örterken diğer komşular da durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada apartmanın kapısı önünde bilinci kapalı vaziyette yatan Erdem K.'ye 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından vatandaşların da yardımı ile Erdem K. kucaklanarak ambulansa taşındı. Zehirlenen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yoğun duman altında kalan apartmandaki daireler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken 1. kattaki dairede 2 çocuğun yalnız kaldığı ve annelerinin markete gittiği öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri hemen anneye ulaştı. Apartmana yakın bir markette bulunan anne apartmana getirilerek evinin kapısı açtırıldı. Dumanların bulunduğu dairedeki 2 çocuk itfaiye ekiplerince daireden tahliye edildi. Zehirlenen genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan komşu Yaşar Gencer (55), "Altta oturuyoruz bir bağırtı sesi geldi. O sesten dışarıya çıktık. Kapıyı kendisi zaten zorlamış, nasıl açtıysa ön tarafa bayıldı ve düştü. O anda ben müdahale ettim. Zehirlenmiş, hemen dışarıya çıkarttık. O sırada da kapıları falan açtık, 112 ve itfaiyeyi çağırdık" dedi.

Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı
Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı
Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı

YORUMLAR
500

İtfaiye, Aksaray, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı - Son Dakika


19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor         
20:32
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
20:32 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 20:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı- Anneleri markete giden 2 çocuk da son anda evden çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement