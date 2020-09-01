Yangında zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Yangında zehirlenen kadın öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangında zehirlenen yaşlı kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangında zehirlenen yaşlı kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın, Darende ilçesi Kılıçbağı Mahallesi Abdullah Zaimoğlu Caddesi No 24 Döndü Uğurluay'a ait evde 30 Ağustos tarihinde meydana gelmişti. Evin mutfak tüpünün alev almasıyla başlayan yangında dumandan etkilenen ve evde yalnız yaşayan Döndü Uğurluay'a (75) ilk müdahaleyi 112 ekipleri yapmış, yaşlı kadın daha sonra ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Dumandan zehirlenen yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MALATYA

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