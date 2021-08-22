Yangından 1 gün önce doğan buzağı telef oldu - Son Dakika

Yangından 1 gün önce doğan buzağı telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesinde yangından 1 gün önce doğan ve yangın sırasında dumandan etkilenen buzağı, 17 gün sonra telef oldu.

Manavgat'a bağlı Karaöz Mahallesinde yalayan Ali Yıldırım'ın yangından 1 gün önce doğan ve yangın dumanından etkilenen buzağı, 17 gün sonra telef oldu. İneğinin yangından 1 gün önce doğum yaptığını belirten Ali Yıldırım "Buzağının doğumundan 1 gün sonra köyümüzde yangın çıktı. Yangında ineklerimin bulunduğu ahır yanarken, ineklerimizi ahırdan çıkararak yanmalarını önledik. Ne var ki yeni doğan buzağımız yangının dumanından etkilendi. 17 gündür yaşamasa için her şeyi yaptık. Ne var ki bugün yaşamını yitirdi" diye konuştu.