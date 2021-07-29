Son dakika gündem: Yangından acı haber - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden bu yana devam eden yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve devam eden yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akseki ilçesindeki yangında Kepezbeleni Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Yüksel (82) de dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

(İHA)