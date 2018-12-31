Son Dakika Haberleri: Yangından Ailesini Kurtardı, Kendisi Öldü

Yangından Ailesini Kurtardı, Kendisi Öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde sabah saatlerinde 8 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangında kas hastası engelli Turgay Çamdibi (44) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangından Ailesini Kurtardı, Kendisi Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde sabah saatlerinde 8 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangında kas hastası engelli Turgay Çamdibi (44) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Çamdibi'nin alevleri görerek diğer aile fertlerine bağırarak evden çıkmalarını sağladığı ortaya çıktı.

Yangın Yenidoğan Mahallesi'nde Ferhan Çamdibi'ne ait tek katlı evde sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı 8 kişinin yaşadığı evde aile fertleri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kas hastası engelli Turgay Çamdibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Taraklı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan soğutma işlemlerinin ardından Turgay Çamdibi'nin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi merkezine kaldırıldı.

Çamdibi'nin alevleri görerek diğer aile fertlerini bağırıp uyarması sonucu evden çıkmalarını sağladığı ortaya çıktı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:14 Kaynak: DHA

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