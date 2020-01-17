Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Y.M. ve ailesinin ikamet ettiği evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, anne ve 4 çocuğunu evden çıkardı.

Binanın en üst katına da sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Vatandaşlardan Murat Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatıdaki dumanı fark etmesinin ardından eve koştuğunu belirterek, diğer vatandaşların da gelmesiyle evden anne ve 4 çocuğunu çıkardıklarını söyledi.

Yangına zamanında müdahale edildiğini dile getiren Cesur, "Yangın tahminimce çatıdan çıktı. Alev aşağıya doğru inmeye başlayınca paniğe kapıldık ama evdekileri kurtardık." ifadelerini kullandı.

Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Kocaeli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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