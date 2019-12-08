Son Dakika Haberleri: Yangından balkona bağladıkları perdeyle kaçmaya çalışan aileyi itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Yangından balkona bağladıkları perdeyle kaçmaya çalışan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangından balkona bağladıkları perdeyle kaçmaya çalışan aileyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kayseri'de evlerinde yangın çıkan ve balkon demirlerine bağladıkları perdeyle aşağı inmeye çalışan 7 kişilik Suriyeli aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangından balkona bağladıkları perdeyle kaçmaya çalışan aileyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Kayseri'de evlerinde yangın çıkan ve balkon demirlerine bağladıkları perdeyle aşağı inmeye çalışan 7 kişilik Suriyeli aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta bulunan Tren Apartmanı'nın birinci katında kalan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede daireyi kaplayan yangından üst kata kaçan aile fertleri dumandan etkilendi. Dumanın tüm apartmanı kaplaması nedeniyle paniğe kapılan 7 kişilik Suriyeli aile balkon demirine tül perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı.


Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangından kaçarken hayatlarını riske atacak olan Suriyeli aileyi itfaiye merdiveni yardımı ile balkondan tahliye etti. Aile bireyleri birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangın ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
Beyoğlu'nda korku dolu anlar Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:14:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangından balkona bağladıkları perdeyle kaçmaya çalışan aileyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]