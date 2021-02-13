Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi - Son Dakika

Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi

13.02.2021 23:27
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi, System.String[]

BURSA'da, bir mobilya dükkanında çıkan yangından baygın halde kurtarılan köpek, oksijen verilerek kendine getirildi.

BURSA'da, bir mobilya dükkanında çıkan yangından baygın halde kurtarılan köpek, oksijen verilerek kendine getirildi. Yeniden dükkanın kapısına gidip, bekleyen köpek, olay yerine gelen iş yeri sahibinin kucağına atladı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi'nde bulunan bir mobilya dükkanında çıktı. Dükkandan dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Mobilya dükkanındaki yangını söndüren itfaiye ekipleri, bu sırada bir köpeğin baygın halde yattığını gördü. Dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Oksijen tüpü ile oksijen verilen köpek, uzun uğraşların sonunda kendine geldi. Daha sonra yeniden mobilya dükkanının önüne giden köpek, kapının başında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin gelmesiyle sahibinin kucağına atlayan köpek, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Yangında, mobilyalar büyük oranda zarar görürken, iş yerinde hasar oluştu.Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi - Son Dakika


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