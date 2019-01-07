Son Dakika Haberleri: Yangından Çöp Ev Çıktı

Yangından Çöp Ev Çıktı

1 saat önce

Yangından çöp ev çıktı Avcılar'da çöp evde yangınİSTANBUL - Avcılar'da çöp dolu olan bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından çöp ev çıktı
Avcılar'da çöp evde yangın

İSTANBUL - Avcılar'da çöp dolu olan bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının sobadan çıktığı ve çöplerin tutuşmasıyla büyüdüğü tespit edildi.
Avcılar'da çöplerin biriktirildiği tespit edilen gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın; Avcılar ilçesi Denizköşkler mahallesinde sabah 10: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.'nın yalnız yaşadığı ve çöplerle dolu olan gecekondu evinde yangın çıktı. Çöplerinde etkisiyle büyüyen yangında alevler tüm gecekonduyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınıp söndürülürken yangına Ahmet K.'nın evden çıkarken söndürmediği sobanın neden olduğu belirlendi.
Ahmet K.'nın topladığı çöpleri evine getirdiği ve bunları daha sonra sattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Avcılar, İtfaiye, 3. Sayfa
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