Yangından Dönen İtfaiye Aracı Çamura Saplandı, İş Makinesiyle Kurtarıldı

SİVAS'ta, bağ evinde çıkan yangına müdahaleden dönen itfaiye aracı çamura saplandı.

SİVAS'ta, bağ evinde çıkan yangına müdahaleden dönen itfaiye aracı çamura saplandı. Araç, olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.



Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Taşkent'e ait bağ evinde meydana geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arazideki bağ evine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tamamen yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi.



Yangını söndürdükten sonra dönüşe geçen itfaiye arazözü çamura saplandı. İtfaiye erleri bir süre aracı iterek bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine Sivas Belediyesi'ne ait kepçe sevk edildi. İş makinesinin yardımıyla itfaiye aracı saplandığı yerden çıkarıldı.



- Sivas

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