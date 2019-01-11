Son Dakika Haberleri: Yangından Dönen İtfaiye Aracı Yolda Kaldı

Yangından Dönen İtfaiye Aracı Yolda Kaldı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen yangına giden itfaiye aracı kara saplandı.

Yangından Dönen İtfaiye Aracı Yolda Kaldı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen yangına giden itfaiye aracı kara saplandı. Araç kepçe yardımı ile çekilerek kurtarıldı.

Kaman İlçesi Ziyarettepe Mahallesinde bacanın tıkanması sonucu bir evin çatısında çıkan yangından dönen itfaiye ekipleri, zincirli olan tekerleğinin karlı ve buzlu yolda saplanması sonucu yolda kaldı.

Bir süre aracı kurtarmak için mücadele eden itfaiye personeli çare bulamayınca çağrılan kepçe yardımı ile itfaiye aracı çekildi. Öte yandan baca tıkanması sonucu meydana gelen yangında ise B.U., ve Ö.U., hafif yaralanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

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