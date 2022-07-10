Yangından görev yerine dönen Şener'e, eşi, çocukları ve iş arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Bu sırada Şener'in eşi ve çocukları, İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek hazırlık yaptı.

Kaynak: AA

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

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