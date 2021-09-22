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Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü - Son Dakika

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü

22.09.2021 20:37

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü 90 bin dönümlük Eynif Ovasında sayıları bini bulan Yılkı atları eskiden olduğu gibi yeniden özgürce dolaşmaya başladılar Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana...

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü

90 bin dönümlük Eynif Ovasında sayıları bini bulan Yılkı atları eskiden olduğu gibi yeniden özgürce dolaşmaya başladılar

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovasında bulunan Yılkı Atları orman yangınlarının ardından yaşam alanlarına yeniden geriye döndüler. İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovasında kontrol altına alınan orman yangınında bölgeden uzaklaşan "Yılkı Atları" yeniden yaşam alanlarına döndü. Bölgede sayıları yaklaşık bin adet bulunan Yılkı Atları eskiden olduğu gibi 90 bin dönümlük Eynif Ovasında özgürce dolaşmaya başladılar.

Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovasının 90 bin dönümlük düzlük çok büyük bir alan olduğunu belirterek "Burası Yılkı Atları ile ünlenmiş meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovasını kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif ovasının eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi" dedi.

"Yangın esnasında atlar bölgeyi terk ettiler"

Orman yangını esnasında atların etkilendiğini anlatan Özgüven, "Yangın esnasında yangından etkilenen atlar bölgeyi terk ettiler. Ormanın içerisine sığındılar. Bizler bilinçli olarak ormanın uzak noktalarına saman balyaları yerleştirdik ki, atları riskli olan bölgelerden uzaklaştırdık. Bugün görüyoruz ki, atlar doğal yaşam alanlarına geri geldiler. Ovanın içerisine tekrar yerleştiler. Atlar aile aile yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Gelen misafirler atları hem izleyip, hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

Drone ile Havadan Görüntülendi

Eynif Ovası'nda yeniden özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi

Bölgede yaklaşık bin civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü
Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü
Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü
Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü

Antalya, Yangın, Ormana, İbradı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'Yılkı Atları' yaşam alanlarına geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü - Son Dakika
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