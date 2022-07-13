Datça Mesudiye Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını sonrası ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Datça Belediyesi işçileri de yangınla mücadele için sahaya çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 4 belediye işçisi alevlerden etkilenerek yaralandı. Yaralanan işçiler Hayıtbükü mevkiinden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak, Datça'ya ulaştırıldı. İşçilerin Datça Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına sahil güvenlik koştu - Son Dakika

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