YANGINDAN ETKİLENEN BODRUM HALKINA ACİL İHTİYAÇ PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

YANGINDAN ETKİLENEN BODRUM HALKINA ACİL İHTİYAÇ PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ

18.08.2021 05:30
YANGINDAN ETKİLENEN BODRUM HALKINA ACİL İHTİYAÇ PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ

Bodrum'da yaşanan yangın felaketinin ardından Bodrum Belediyesi ekipleri yangından etkilenen yurttaşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Bodrum'da yaşanan yangın felaketinin ardından Bodrum Belediyesi ekipleri yangından etkilenen yurttaşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla ekipler yurttaşlara ihtiyaç paketlerini teslim ettiler. 31 Temmuz günü Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayıp Bodrum Mumcular ve Mazı Mahallesi'ne ulaşan yangınların söndürme ve soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri bölgede ihtiyaç taleplerini karşılama çalışmalarına başladı. Belediye bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu yaptıkları çalışma kapsamında, yangın bölgesinde 352 konut ve 28 işletmeyi ziyaret ederek yurttaşların taleplerini not aldılar. Yaraların sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip Mazı, Gökpınar, Bayır ve Fesleğen mahallelerine giderek yangında mağdur olan yurttaşları ziyaret ettiler. Ziyarette yangındaki korku dolu anları gözyaşları içinde anlatan yurttaşlar, felaketin başından sonuna kadar yanlarında olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, başkan yardımcılarına ve tüm Bodrum Belediyesi personeline teşekkür ettiler. Ekipler, mahalle ziyaretlerinde yanlarında götürdükleri gıda, temizlik, hijyen ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketlerini teslim ettiler. Dağıtılan oyuncaklarla mahallenin çocuklarını da bir nebze mutlu eden belediye yetkilileri, ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini belirttiler. BAŞKAN ARAS: YAŞAM KONTEYNERLERİ YAPILIYOR Bölgede yangından zarar gören yurttaşlarla tek tek ilgilenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de Bodrum halkının yanında olacaklarını, birlikte yaraları saracaklarını ifade ederek tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti. Bu kapsamda, oluşan hasarların tespiti için Belediye Hasar Tespit Komisyonu'na talimat veren Başkan Aras; yangından zarar gören yurttaşların ve işletmelerin acil ihtiyaçlarının yanı sıra barınacak yer sorunu olanlar için yaşam konteyneri hazırlıklarına başlandığını ifade ederek ihtiyaç malzemelerinin toplanarak yangından etkilenen yurttaşlara ulaştırıldığını söyledi.

YORUMLAR
500
Van'da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı Van'da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı Turgay Kaya'dan açıklama geldi Turgay Kaya'dan açıklama geldi Şampiyon Bodrumspor'a Coşkulu Kutlama Şampiyon Bodrumspor'a Coşkulu Kutlama
Kaynak: Habermetre

Ahmet Aras, Yangın, Bodrum, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum YANGINDAN ETKİLENEN BODRUM HALKINA ACİL İHTİYAÇ PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 06:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: YANGINDAN ETKİLENEN BODRUM HALKINA ACİL İHTİYAÇ PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement