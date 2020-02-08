Yangından etkilenen yaşlı kadına Maltepe Belediyesi el uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangından etkilenen yaşlı kadına Maltepe Belediyesi el uzattı - Son Dakika

Yangından etkilenen yaşlı kadına Maltepe Belediyesi el uzattı

6 saat önce

Maltepe Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri, Esenkent'te bir evde meydana gelen yangına, bölge itfaiyesi ile birlikte müdahale etti.

Yangından etkilenen yaşlı kadına Maltepe Belediyesi el uzattı, System.String[]

Maltepe Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri, Esenkent'te bir evde meydana gelen yangına, bölge itfaiyesi ile birlikte müdahale etti. Yangından etkilenen yaşlı bir kadına arama kurtarma personelinin, montunu giydirerek hastaneye sevk edilmesine yardımcı olduğu görüldü.


Maltepe'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı. Esenkent Akın Sokak'taki bir evin giriş katında meydana gelen yangına Maltepe Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleriyle bölge itfaiyesi müdahale etti. Müdahale sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürülürken yangından etkilenen Şaziment İkikat, arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Bu esnada yaşlı kadına arama kurtarma personelinin, montunu giydirerek hastaneye sevk edilmesine yardımcı olduğu görüldü. - İSTANBUL

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:31 Kaynak: İHA
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