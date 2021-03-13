Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti

13.03.2021 16:06

Son dakika 3. sayfa haberi: - Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti Adana'da evde çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken mahalle sakinlerinin evden çıkardığı çocuklarını göremeyen kadın sinir krizi geçirdi Yaklaşık 200 kişilik gurup, ev yangınını film seyreder gibi izledi Adana'da bir evde çıkan...

- Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti

Adana'da evde çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken mahalle sakinlerinin evden çıkardığı çocuklarını göremeyen kadın sinir krizi geçirdi

Yaklaşık 200 kişilik gurup, ev yangınını film seyreder gibi izledi

ADANA - Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenip mahallelinin dışarı çıkarttığı çocuklarını göremeyen anne sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunun ambulansta ve durumlarının iyi olduğunu öğrenen anne ağlayan çocuklarına sarılıp teselli etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13002 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde evde henüz neden bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalledeki vatandaşlar yangını gördükleri anda önce yangın tüpleriyle kendileri müdahale etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada evde bulunan Nesrin-Ahmet Öcal çifti, çocukları Mira ile Melek ve Ahmet Öcal'ın annesi Saliha yangından etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleriyse yangından etkilenen çocuklara ambulansta müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken anne Nesrin Öcal, evden mahallelinin çıkarttığı çocuklarını göremeyince sinir krizi geçirdi. Yaklaşık 5 dakika sonra çocuklarının ambulansta olduğunu öğrenen anne, ambulansa koşarak gitti ve ağlayan çocuklarına sarılıp onları teselli etti.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Öte yandan mahallede yaklaşık 200 kişilik kalabalık gurubun yangını korona virüs tedbirlerini unutup film seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.

Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti
Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti - Son Dakika


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