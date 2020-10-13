Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış - Son Dakika

Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış

13.10.2020 15:09
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde vatandaşlar, yanan evlerinden geriye kalanların çöpe atılmasını hüzünlü bakışlarla izledi.

Hatay'ın Belen ilçesinde vatandaşlar, yanan evlerinden geriye kalanların çöpe atılmasını hüzünlü bakışlarla izledi.

Cuma günü Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve 2. günde kontrol altına alınabilen yangında 14 konutun yandığı Petekevler bölgesinde evleri yanan vatandaşların yangında zarar gören eşyaları çöpe atılıyor.

Yangında evinin büyük bölümü yanan Veli Ayyıldız isimli vatandaş evinde yetkililerin zarar tespit çalışması yaptıklarını ve 20 bin TL zararının olduğunu belirterek, "Evimdeki eşyaları çöpe attım yangında canımı zor kurtardım işsizim ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Yangında evi yanan Mükerrem Tuncer ise bir evde olması gereken her şeyin yandığını belirterek, "Yetkililer geldi hasar tespiti yaptılar bekliyoruz. Bu olayı yapanları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Yanan evden geriye kalanların belediye ekipleri tarafından traktöre yüklenerek götürülmesi ise evin balkonundakiler tarafından hüzünlü bakışlarla izlendi.

(Ahmet Seher/İHA)

Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış
Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış

Vatandaş, Hatay, Belen, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangından geriye kalanlara hüzünlü bakış - Son Dakika

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