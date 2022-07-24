Kırklareli merkez ilçe Koruköy bölgesinde çıkan ve yoğun uğraşlarla akşam saatlerinde söndürülen yangın bölgesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi yangından zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı - Son Dakika

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