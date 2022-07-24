Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı

24.07.2022 18:30
Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı

Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi.

Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi.

Kırklareli merkez ilçe Koruköy bölgesinde çıkan ve yoğun uğraşlarla akşam saatlerinde söndürülen yangın bölgesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi yangından zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyeti yürütüyor.

Yangından kaçamayan ve susuz kalan kaplumbağalar Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak tedavileri yaptırıldıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 18:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement