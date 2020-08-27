Yangından kaçan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktılar - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağutos'ta çıkan orman yangınından kaçan hayvanlar için doğaya bir grup hayvansever mama ve yem bıraktı. Adana'nın Kozan ilçesindeki Kuyubeli köyünde, 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve 3 gün sonra söndürülebilen orman yangınında çok sayıda hayvan telef olurken, çok sayıda hayvan da alevlerden kaçtı. Gönüllü hayvanseverler, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktı.