Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika
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Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

13.03.2022 23:51

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde Hillel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan kişi, penceresinin önündeki çamaşır iplerine çıkarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

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Yangın, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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