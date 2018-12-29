Son Dakika Haberleri: Yangından Kaçarken Kabloya Takılarak Düşen Yaşlı Kadın Öldü (2)

Yangından Kaçarken Kabloya Takılarak Düşen Yaşlı Kadın Öldü (2)

46 dakika önce

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDUEvinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yangından Kaçarken Kabloya Takılarak Düşen Yaşlı Kadın Öldü (2), System.String[]
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip "Annemiz gitti" diye feryat etti.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:26 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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