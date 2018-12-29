Yangından Kaçarken Kabloya Takılarak Düşen Yaşlı Kadın Öldü (2)
46 dakika önce
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDUEvinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Evinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip "Annemiz gitti" diye feryat etti.
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir
),
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:26 Kaynak: DHA
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