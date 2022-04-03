Yangından kaçmak isteyen bekçi, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eşi ve oğlunu pompalıyla öldürmüştü! Katliam evinden sağ çıkan küçük kızı o anları anlattı

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

Şanlıurfa'da yapımına 2010 yılında başlanan ve kısa süre sonra inşaat çalışmaları durdurulan 20 katlı otelden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bekçinin kaldığı giriş katında çıkan yangına müdahale etti.

LOBİ KISMINDA BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Yangın söndürme çalışmaları esnasında lobi kısmında bir şahsın kanlar içerisinde hareketsiz yattığını fark eden ekipler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olay yerine giden sağlık ekipleri yangının çıktığı bekçi kulübesi ile aynı giriş katında yer alan lobi kısmında yerdeki şahsı kontrol etti. Yapılan kontrolde şahsın baş kısmındaki darbeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kulübeden 10 metre uzakta bulundu.

KAFASINDA DARBEYE BAĞLI KANAMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde bekçi kulübesinden yaklaşık 10 metre mesafedeki lobi kısmında yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin otelde bekçi olarak görev yapan 69 yaşındaki İsmail Çoban'a ait olduğunu tespit etti.

MERDİVENDEN İNERKEN DÜŞTÜ

Dumanları fark eden bekçi İsmail Çoban, 5'inci kattaki merdivenden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.