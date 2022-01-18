Yangından korunmak istedi, balkondan aşağı düştü - Son Dakika

Saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangınçıktı. Zeytin isimli köpeği ve Lokum isimli kedisiyle yalnız yaşayan Şengül B., evi saran dumanlara uyanıp, her yerin yandığını görünce hızla dışarıya kaçtı.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Durumu itfaiyeye bildiren Şengül B., daha sonra komşularını uyandırıp, binayı tahliye etmelerini sağladı. Bu sırada paniğe kapılan Şengül B.'nin karşı komşusu Nergis A., kaçmak için sığındığı balkondan aşağı düştü. İtfaiye ekipleri, yangın yerine gelirken, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Balkondan düşerek ağır yaralanan Nergis A., ambulans ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KÖPEĞİ ÖLDÜ

Apartmanı tahliye eden bina sakinleri, korku içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. İtfaiye ekipleri, evi saran alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, evi küle çevirdi. Evde inceleme yapan itfaiye ekibi, Zeytin isimli köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın sırasında evden kaçmayı başaran Lokum isimli kedi de üzeri ise bulanmış halde apartmanın 4'üncü katında merdivenlerde yatarken bulundu. Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan kedi, veterinere götürüldü. Apartmanı tahliye edemeyip, evlerinde kalan ve dumandan etkilenen bina sakinleri ise hazırda bekletilen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.