Son Dakika Haberleri: Yangından kurtardıkları kaplumbağaya can suyu verdiler
Son Dakika Güncel Haber

Yangından kurtardıkları kaplumbağaya can suyu verdiler

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen anız yangınında itfaiye erlerinin yangından kurtardığı kaplumbağaya can suyu vermeleri ve sonrası kameralara yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen anız yangınında itfaiye erlerinin yangından kurtardığı kaplumbağaya can suyu vermeleri ve sonrası kameralara yansıdı.
İtfaiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 16:01:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangından kurtardıkları kaplumbağaya can suyu verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]