Yangından kurtardıkları kaplumbağaya can suyu verdiler
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen anız yangınında itfaiye erlerinin yangından kurtardığı kaplumbağaya can suyu vermeleri ve sonrası kameralara yansıdı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:16 Kaynak: AA
'ın Erbaa
ilçesinde meydana gelen anız yangınında itfaiye erlerinin yangından kurtardığı kaplumbağaya can suyu vermeleri ve sonrası kameralara yansıdı.
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