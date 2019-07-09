Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü
17 dakika önce
Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
'da itfaiyeciler Sibirya
bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü. Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı. 26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor.
(İHA)
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