Son Dakika Haberleri: Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü
Son Dakika Güncel Haber

Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

17 dakika önce

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü. Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı. 26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor.
(İHA)
Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Sibirya, Rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha! Formula 1'in eski patronu Ecclestone: Biri Putin'e silah çekerse, önüne atlarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 10:57:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]