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Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi - Son Dakika

Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi

07.02.2022 14:35
Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi

Afyonkarahisar'da oturduğu dairenin mutfağında çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki adam, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Afyonkarahisar'da oturduğu dairenin mutfağında çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki adam, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 4 Şubat Cuma günü Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Kendine ait dairede tek başına yaşayan 89 yaşındaki Bekir Yaşın'ın, evinin mutfağından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden bina ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir taraftan hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, bir taraftan da evden çıkamayan Bekir Yaşın'ı kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı adam ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam tedavi gördüğü hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nde 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi. Yaşın'ın cenazesi Paşa Caminde kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi
Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi

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Karahisar, İtfaiye, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi - Son Dakika
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