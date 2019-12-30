Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçıya takdirname - Son Dakika

Adana'da iki gün önce 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında kurtarılan 6 yaşındaki kızın ayağına kendi çorabını giydiren 112 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Fadime Karaca'ya valilik tarafından takdirname verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve Karaca'yı makamında kabul ederek olay hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, Karaca'nın örnek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Karaca'nın küçük kıza kendi çoraplarını giydirdiğini hatırlatan Demirtaş, "Hem çocuğun hem kendi gönlü ısınıyor. Fadime Hanım'a çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kendisini ödüllendirdik. Bundan sonraki çalışmalarında başarı diliyorum." dedi.

Şakirpaşa 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görev yapan 27 yaşındaki Karaca da 2011'den beri ATT olarak görev yaptığını belirtti.

Yaptığı davranışın tüm sağlık çalışanlarının yaptığı hareketlerden sadece biri olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Hepimiz sağlık görevlisi olmanın yanında anne, kardeş ya da bir evlat oluyoruz çoğu zaman. Ben de ayrıca anneliğin verdiği duygusallık ve duyarlılıkla yaklaştım çocuğa. Aklıma gelen tek şey buydu, yapabildiğim tek şey de buydu. Ne mutlu bana yardımcı olabildiysem."

Sağlık Müdürü Ahmet Özer de sağlık hizmetlerinin insana yapılan en güzel hizmet olduğunu vurguladı.

Küçük kız ile buluştu

Bir çocuk annesi ve hamile olduğu öğrenilen Acil Tıp Teknisyeni Karaca, çoraplarını verdiği 6 yaşındaki Eylül Kahraman ile bir araya geldi.

Eylül'ün kaldığı Merkez Yüreğir ilçesindeki evlerine giden Karaca, küçük kız Eylül ile kucaklaştı, annesi Melisa ile görüştü.

Meydana gelen yangında Eylül'ü ambulansa aldıklarında genel durumunun iyi olduğunu aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Oksijen taktık, ekstra başka bir şey yapmadık. Sağlık durumunu muayene ettik. Ayaklarını ıslak görünce sağlıkçı olmanın verdiği gayret, ayrıca anne olmanın verdiği duyarlılıkla ıslak çoraplarını izin alıp çıkardık, elimizden geleni yaptık onun için. Bu doğaçlama gerçekleşti. Bizim servisimizde çoğu zaman insan görevinin dışında vicdan yapıyor, iyilik yapıyor. O gün bu sadece bir resmedildi."

Anne Melisa Kahraman da o gece kendilerinin ev dışında olduğunu, olayı haber alınca hemen hastaneye gittiklerini belirtti.

Kızının sürekli çorap verme olayını anlattığını ifade eden anne Kahraman, "Kızım sürekli anlatıyor, dilinden düşürmüyor. 'Benim çoraplarım ıslaktı' anne diyor, 'ayaklarım üşümüştü abla bana çoraplarını giydirdi' dedi. Biz de merak ediyorduk." diyerek Karaca'ya yaptığı davranış dolayısıyla teşekkür etti.

Adana'da 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, binada mahsur kalan, aralarında çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.