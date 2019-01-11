Yangından Kurtarılan Çocuğuna Gözyaşları İçinde Sarıldı

Adana'da, iş yerindeyken yangın çıktığı haberini aldığı evinin önüne giden anne, bakıcısının dışarı çıkarttığı çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı.

Adana'da, iş yerindeyken yangın çıktığı haberini aldığı evinin önüne giden anne, bakıcısının dışarı çıkarttığı çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı.



Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın üst katındaki dairede yangın çıktı.



Evdeki dumanları fark eden Ayşe Balcı, bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki Toprak Kürklü'yü alarak dışarı çıktı.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.



Komşularının haber vermesi üzerine endişeyle apartmanın önüne gelen anne Yağmur Kürklü, gözyaşları içerisinde kucağına aldığı çocuğuna uzun süre sarıldı.



Büyük oranda hasar oluşan evdeki yangının klima motorundan çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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