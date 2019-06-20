Son Dakika Haberleri: Yangından kurtarılan kediler tedavi altına alındı
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Yangından kurtarılan kediler tedavi altına alındı

32 dakika önce

Tuzla'da bir evde meydana gelen tüp patlaması nedeniyle yaralanan ve vatandaşlarca kurtarılan 5 yavru kediyle anneleri tedavi altına aldı.

Yangından kurtarılan kediler tedavi altına alındı, System.String[]
Tuzla'da bir evde meydana gelen tüp patlaması nedeniyle yaralanan ve vatandaşlarca kurtarılan 5 yavru kediyle anneleri tedavi altına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü açıklamasında, tüp patlaması ve yangın nedeniyle evin dışındaki duvarda bulunan 5 yavru kedi ile annelerinin yaralandığı belirtildi.
Kedilerin, durumu gören vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildiği açıklamada, "Kediler, Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve İBB Veteriner Müdürlüğünün Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne ulaştırıldı. Veteriner hekimlerce muayene edilen kedilerde ufak yanıklar ve tüylerinde yanma tespit edildi." denildi.
Yara ve yanık tedavisine hemen başlandığını belirten Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Veteriner Metin Fidan ise "Can dostlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor, genel sağlık durumları da iyi. Sahipsiz olduğu belirtilen kediler, tedavi süresince bakım evimizde misafir edilecek. Kediler iyileştikten sonra vatandaşlardan talep gelirse, onları sahiplendireceğiz. Olmazsa alındıkları sokağa, doğal ortamlarına geri bırakılacak." ifadelerini kullandı.
Sahipli ve sahipsiz hayvanlara hizmet veren İBB Veteriner Müdürlüğünün, 76'sı Veteriner Hekim, toplam 414 personelle hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bakım evlerinde tedavinin yanı sıra, kısırlaştırma ve mikroçip ile kayıt altına alma işlemlerinin de yapıldığı duyruldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:04 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla, Güncel
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