Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti - Son Dakika

Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti

01.12.2020 20:04

- Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti Beyoğlu'nda korkutan yangın: 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Beyoğlu'nda 7 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

- Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti

Beyoğlu'nda korkutan yangın: 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 7 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Mahsur kalanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, gözyaşları içinde kalan vatandaşlar kendilerini birbirlerine sarılarak teselli etti.

Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce depo bölümünde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Daha sonra merdiven aracıyla binanın en üst katında bulunanlar tek tek tahliye edilirken, yangından kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Birbirlerine sarılıp ağladılar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan yangında dumandan etkilenmeden kurtarılanlar yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Gözyaşları içerisinde kalan yangınzedeler birbirlerini sarılarak teselli etti. Binadan sağ salim çıkarılan iki kadının ise çantalarını yanlarına almayı ihmal etmedikleri görüldü.

"İtfaiye eri kendi canını hiçe saydı"

Yangını görüp itfaiyeye haber veren Mehmet Şan isimli taksici, "Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Arkadaşın yaşadığı aparttan sesler gelmeye başladı. Depoda, kazan dairesinde dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeyi aradım ve 5 dakikada buraya geldiler. Onları gördüğüm zaman duygulandım. Çok mükemmel bir ekip çalışması vardı. Bu yüzden onlara teşekkür . İçerideki 3 kişiyi vinç yardımıyla terastan, 1 kişiyi de bodrum katta olduğu için itfaiye eri kendi canını hiçe sayarak çıkardı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kendi canını hiçe sayarak bir başkasını kurtardı. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti
Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti
Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti
Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti

Dolapdere, İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangından kurtarılanlar birbirlerine sarılarak teselli etti - Son Dakika


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