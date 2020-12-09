Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı - Son Dakika

Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı

09.12.2020 16:26
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı, System.String[]

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye merdiveniyle binadan tahliye edilen bir kişi, dumandan zarar görmemesi için kafesteki muhabbet kuşunu da kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi'ndeki 10 katlı Sedef Köşk Apartmanı'nın 3'üncü katında çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, iddiaya göre çakmakla oynarken evin perdeleri tutuştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak binayı saran duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı apartman sakinleri, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Bu sırada tahliye edilenlerden bir kişi, evde beslediği muhabbet kuşunu da kafesiyle yanına alarak kurtardı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı

Kocasinan, Muhabbet, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı - Son Dakika


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