Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye merdiveniyle binadan tahliye edilen bir kişi, dumandan zarar görmemesi için kafesteki muhabbet kuşunu da kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi'ndeki 10 katlı Sedef Köşk Apartmanı'nın 3'üncü katında çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, iddiaya göre çakmakla oynarken evin perdeleri tutuştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak binayı saran duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı apartman sakinleri, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Bu sırada tahliye edilenlerden bir kişi, evde beslediği muhabbet kuşunu da kafesiyle yanına alarak kurtardı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.