Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti - Son Dakika

Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti

12 dakika önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan bir evin yatak odasında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan bir evin yatak odasında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının ardından 15 katlı apartman tahliye edilirken, yangının çıktığı evdeki 2 küçük kardeş, anne ve babasının kucağında bir şeyden habersiz etrafı seyretti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Cemil Baba caddesi üzerinde bulunan 15 katlı Gözde apartmanının 12. katında bulunan bir dairenin yatak odasında, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, polis ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, büyümeden söndürüldü. Tahliye edilen bina sakinleri de, meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. Bu sırada, yangının çıktığı evde oturan 2 küçük kardeş de, polis ekipleri tarafından ambulansa götürüldü. Olanlardan habersiz etrafı izleyen küçük çocuklar, ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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