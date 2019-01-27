Yangından Kurtulmak İçin Binadan Atlayan Yaşlı Adam Öldü
43 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki S.A.'nın evinde yangın çıktı.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki S.A.'nın evinde yangın çıktı. Yaşlı adam yangın kurtulmak için üç katlı binanın ikinci katında bulunan dairesinden aşağı atlayınca yaşamını yitirdi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabeyli
köyünde bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan daire bulunan 87 yaşındaki S.A. isimli yaşlı vatandaş yanmaktan kurtulmak aşağı atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde S.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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