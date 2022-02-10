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Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar - Son Dakika

Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar

10.02.2022 23:33
Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yangından kaçan bir kişi alevlerden kurtulmak için kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı.

Suudi Arabistan'da yangından kaçan bir kişi alevlerden kurtulmak için kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Hobar kentinde bulunan Zamil Kütüphanesi'nde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alevlerin arasında kalan bir kişi, binanın penceresinden dışarı çıkarak asılı halde yardım bekledi. Adamı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen binanın altına koştu. Daha fazla dayanamayan adam metrelerce yüksekten kendisini yere bırakırken, aşağıda bekleyen çok sayıda vatandaş ise adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı ve kütüphanenin otoparkında bulunan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

(İHA)

Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar

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Suudi Arabistan, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar - Son Dakika
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