Yangından son anda kurtulan Tuğba Özay, o geceyi anlattı - Son Dakika
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Yangından son anda kurtulan Tuğba Özay, o geceyi anlattı

19.07.2022 00:33
Yangından son anda kurtulan Tuğba Özay, o geceyi anlattı

Ünlü sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un hafif şekilde dumandan etkilendiği yangında son anda otel değiştirerek kurtulan ünlü manken Tuğba Özay, o geceyi anlattı.

Ünlü sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un hafif şekilde dumandan etkilendiği yangında son anda otel değiştirerek kurtulan ünlü manken Tuğba Özay, o geceyi anlattı.

Ünlü manken Tuğba Özay ile sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un Şanlıurfa'da düğüne katıldıkları bir otelde, dün gece fişte unutulan bir saç düzleştirme makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur, dumandan hafif şekilde etkilenirken, ünlü manken Tuğba Özay ise son anda kalacağı oteli değiştirerek yangından kurtulmayı başardı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özay, o geceyi anlattı. Düğünden hemen sonra beraberindeki sanatçılarla video paylaşıp muhteşem bir gece yaşadıklarını söyleyen Özay, daha sonra ise yangından ve yanan odasından bir video paylaşarak o geceyi anlattı. Kendisi ve asistanının kaldığı odada yangın çıktığını ve yangından çok kısa süre önce odayı boşaltıp otel değiştirdiği için yangından kurtulduğunu söyleyen Özay, "Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa'dayız. Harran Otel'de programımız vardı, sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor ve ben son dakikada otel değiştiriyorum. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. İstanbul'dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haberi olarak girmiş. Merak etmeyin, biz iyiyiz. Arayan soran dostlarımıza, mesaj atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bu arada Urfa'daki tüm emniyet ve itfaiye teşkilatları gerçekten büyük özveride bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Harran Otel de aynı şekilde, herkes çok üzgün. Yani 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. Ünlü manken Tuğba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da katıldığı bir düğün sırasında otelin ikinci katındaki boş bir odada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü manken Tuğba Özay dumandan etkilenmezken; sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendikleri belirtildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 11 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Öte yandan, yangının fişte unutulan saç düzleştirme makinesinin alev almasıyla çıktığı belirlendi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangından son anda kurtulan Tuğba Özay, o geceyi anlattı - Son Dakika

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