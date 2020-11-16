Yangından sonra tarihi Vaniköy Cami'inde ekipler incelemede bulundu - Son Dakika

Yangından sonra tarihi Vaniköy Cami'inde ekipler incelemede bulundu
16.11.2020 10:02
Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Cami'inde çıkan yangından sonra incelemelerde bulunuldu.
Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Cami'inde çıkan yangından sonra incelemelerde bulunuldu.
Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Cami'inde dün yangın çıkmıştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürülmüştü. Büyük hasar meydana gelen tarihi camide sabahın erken saatlerinde itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de cami etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeniyle alakalı incelemeler devam ediyor.
-İHA-
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