Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye'ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
'nın Dalaman
ilçesinde başlayan ardından Fethiye
'ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal
tedavi altına alındı. Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdüren Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, yangının çıktığı Kovanlık
tepe mevkisinde yaralı halde Kartal buldu. Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik
ve ekibi soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan kartalı fark etti. Ekipler bitkin haldeki yaralı kartala su verdi. Kartal, yangın alanından kurtarıldı. Yaralı Kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen kartalın Gökova
Hayvan Hastanesi'de tedavi altına alındığı öğrenildi.
(İHA)
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