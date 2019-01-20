Son Dakika Haberleri: Yangını Fark Eden Zabıta Mahsur Kalan Kız Çocuğunu Kurtardı

Yangını Fark Eden Zabıta Mahsur Kalan Kız Çocuğunu Kurtardı

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir evde çıkan yangını fark eden zabıta ekipleri, anında yangına müdahale ederek evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtardı.

Yangını Fark Eden Zabıta Mahsur Kalan Kız Çocuğunu Kurtardı, System.String[]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir evde çıkan yangını fark eden zabıta ekipleri, anında yangına müdahale ederek evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtardı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kahraman zabıtaları makam odasında ağırladı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde pazar yerinin kurulduğu sokakta bulunan bir evde çıkan yangın Gürsu Belediyesi zabıta ekiplerinin vaktinde müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kız çocuğunu da kurtarmayı başaran zabıta ekiplerine belediye başkanı teşekkür etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Her şeyden önce hemşehrilerimizin can güvenliğini öncelikli görevleri olarak benimseyen zabıta ekiplerimizi, görevlerini kahramanca yerine getirmeleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin her anlamda huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak için özveriyle çalışan zabıta ekiplerimiz, gerektiğinde canlarını da ortaya koymayı göze almaktadır. İnsan canı ve sağlığı için gece gündüz çalışan zabıtalarımızın insan odaklı duyarlılıkları ilçemizdeki huzur ortamının sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Yangında mağdur olan aileye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yangının can kaybı olmadan önlenmiş olmasında emeği geçen tüm zabıta ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yangının çıktığı evde bulunan kız çocuğunu kahramanca kurtaran ve çevrede güvenliği sağlayan zabıta ekiplerini makamında ağırlayan Başkan Işık, görevlerini özveriyle yerine getiren zabıtaları başarıları dolayısıyla tebrik etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Gürsu, Bursa, Zabıta, 3. Sayfa
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