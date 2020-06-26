Yangını film gibi izlediler - Son Dakika

Yangını film gibi izlediler

Gaziantep'te bir lojmanın bahçesinde çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

Gaziantep'te bir lojmanın bahçesinde çıkan ot yangını paniğe neden oldu. Çevredeki binaların damlarına çıkan vatandaşlar ise olayı film izler gibi izledi.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Mardintepe Sokak üzerinde bulunan lojmanların bahçesindeki otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede lojmandaki binaları çevrelerken, gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Mahallede yaşanan korku üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler azalırken, şans eseri yangın binalara sıçramadı. Olay yerine gelen ekipler, kalan küçük çaplı alevlere müdahale ederek soğutma çalışması başladı.


Korkulu anlara neden olan yangını çevredeki binaların damına çıkan vatandaşlar da izledi. Vatandaşlar yangını ve söndürme çalışmalarını dakikalarca izledi. - GAZİANTEP

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangını film gibi izlediler - Son Dakika
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