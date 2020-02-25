Yangını fırsata çevirdi, patrondan kaçamadı - Son Dakika
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Yangını fırsata çevirdi, patrondan kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangını fırsat bilerek çalıştığı iş yerinden 42 bin TL çaldığı iddiasıyla patronu tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Yangını fırsata çevirdi, patrondan kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangını fırsat bilerek çalıştığı iş yerinden 42 bin TL çaldığı iddiasıyla patronu tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.


Olay, geçen Pazar günü saat 10.30 sıralarında soğutma cihazları tamiri ve montajı yapan iş yerinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük çapta çıkan yangın sonrası iş yerine gelen işveren Ş.Y., dolaba koyduğu 42 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Ş. Y. çalışanı Hacı Veli A.'yı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Hacı Veli A., kaldığı Dinek Mahallesi'ne evine giden Ş.Y., kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayıp, polise teslim etti. Gözaltına alınan Hacı Veli A. karakoldaki ifadesinde, işverene 30 bin 500 TL'yi iade ettiğini, çalınan paranın 42 bin TL olmadığını, iş yeri sahibinin kendisini dövdüğünü ileri sürdü.


Şüphelini GBT sorgusunda farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı


Şüpheli Hacı Veli A.'nın GBT sorgusunda ise Gazipaşa asliye ceza mahkemesi tarafından 'Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Veli A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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