Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu - Son Dakika

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
28.11.2020 22:07
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak çalışmaları izledi.
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak çalışmaları izledi.
Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerini izledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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