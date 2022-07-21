Yangını görüntüleyip, söndürülmesi için dua etti

Bir iş yerinde çıkan yangını görüntüleyen vatandaş, "Allahım sen en güzel vekilsin, yangının söndürülmesi için yardım et" diye dua etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangını görüntüleyen vatandaş, hem video çekti hem dua etti.

Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir markette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler iş yerinin çatı kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangını gören Yunus Terli isimli bir vatandaş ise, olay anını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kayıt yaparken, yangının söndürülmesi için dua eden Terli, "Rabbim içinde can kaybı olmadan itfaiyeler yanan yangını söndürsün inşallah. Allah'ım sen en güzel vekilsin" diyerek salavatlar getirdi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.