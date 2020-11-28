Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi - Son Dakika

Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi

28.11.2020 22:45
Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşlar, polisin uyarısıyla evlerine gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşlar, polisin uyarısıyla evlerine gönderildi.

İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Ali Kahya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangını görerek sokağa çıkan çevredeki vatandaşlar ise, polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hatırlatılarak evlerine gönderildi.


Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi

İtfaiye, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi - Son Dakika


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