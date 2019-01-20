Son Dakika Haberleri: Yangını İlk Gören Güvenlik Görevlisi: 'Haber Vermeseydim Büyük Bir Facia Olabilirdi'

Yangını İlk Gören Güvenlik Görevlisi: 'Haber Vermeseydim Büyük Bir Facia Olabilirdi'

1 saat önce

Yangını ilk gören güvenlik görevlisi: 'Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi' Yangını gördü, itfaiye erlerini harekete geçirdiİSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangını ilk gören ve itfaiye ekimlerini harekete geçiren güvenlik görevlisi,...

Yangını ilk gören güvenlik görevlisi: 'Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi'
Yangını gördü, itfaiye erlerini harekete geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangını ilk gören ve itfaiye ekimlerini harekete geçiren güvenlik görevlisi, "Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi" dedi
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın en üst katındaki arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını ilk gören başka bir fabrikanın güvenlik görevlisi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Faruk Tekdemir adındaki güvenlik görevlisi ardından fabrikada bulunan işçileri uyararak faciadan kurtardı.
"Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi"
İlk başta sesler duyduğunu ve dışarıya baktığında alevlerin yükseldiğini söyleyen Faruk Tekdemir, "Ben içerideydim bir sesler geldi. Çat çat sesler gelmeye başladı. Dışarıya çıktığımda bir baktım yangın çıkmış, hemen itfaiyeyi aradım adres verdim. Ben görmeseydim yangın baya bir büyürdü. Ondan sonra yangın çok büyüdü. İtfaiye de beş dakika içerisinde geldi, suratlı bir şekilde sürdürdüler yoksa bizim fabrika da gidebilirdi. İçerideki işçilere haber verdim ondan sonra dışarı çıktılar. Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 01:35:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangını İlk Gören Güvenlik Görevlisi: 'Haber Vermeseydim Büyük Bir Facia Olabilirdi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]