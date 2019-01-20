Yangını İlk Gören Güvenlik Görevlisi: 'Haber Vermeseydim Büyük Bir Facia Olabilirdi'

Yangını ilk gören güvenlik görevlisi: 'Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi'
Yangını gördü, itfaiye erlerini harekete geçirdi
İSTANBUL - İstanbul Avcılar
'da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangını ilk gören ve itfaiye ekimlerini harekete geçiren güvenlik görevlisi, "Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi" dedi
Avcılar Cihangir Mahallesi
'nde yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın en üst katındaki arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını ilk gören başka bir fabrikanın güvenlik görevlisi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Faruk Tekdemir adındaki güvenlik görevlisi ardından fabrikada bulunan işçileri uyararak faciadan kurtardı.
"Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi"
İlk başta sesler duyduğunu ve dışarıya baktığında alevlerin yükseldiğini söyleyen Faruk Tekdemir, "Ben içerideydim bir sesler geldi. Çat
çat sesler gelmeye başladı. Dışarıya çıktığımda bir baktım yangın çıkmış, hemen itfaiyeyi aradım adres verdim. Ben görmeseydim yangın baya bir büyürdü. Ondan sonra yangın çok büyüdü. İtfaiye
de beş dakika içerisinde geldi, suratlı bir şekilde sürdürdüler yoksa bizim fabrika da gidebilirdi. İçerideki işçilere haber verdim ondan sonra dışarı çıktılar. Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi" dedi